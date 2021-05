Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de mayo de 2021, p. 5

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Estudiantes, padres de familia y miembros de organizaciones sociales que se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal para que sean liberados los 17 alumnos de la Escuela Rural Mactumactzá y dos desplazados, presos en el penal de El Amate.

Un integrante del Comité Estudiantil que no dio su nombre dijo que tienen retenidas varias unidades de empresas trasnacionales para hacer presión y que su petición sea atendida. El líder estudiantil reconoció que retuvimos seis unidades para hacer un poco de presión al gobierno. Si no hay solución, iremos elevando la intensidad de las acciones. No hemos tocado los camiones ni a los conductores .