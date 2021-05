Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 30 de mayo de 2021, p. 4

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), plantel Ajusco, sordos o con hipoacusia –disminución de la sensibilidad auditiva– denunciaron que en las instituciones de educación superior no se dan las condiciones para que quienes enfrentan barreras de aprendizaje puedan continuar sus estudios.

Hemos tenido compañeros que han abandonado la carrera porque no podían pagar la cuota del traductor de lengua de señas mexicana (LSM), que requerimos para seguir la clase . Además, destacaron que pese al discurso de inclusión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no existen profesores de educación básica con discapacidad, lo que también cierra las posibilidades laborales para quienes nos estamos formando en el campo pedagógico .

José Ramírez, uno de los alumnos con sordera, destacó que la pandemia de Covid-19 hizo evidentes las múltiples barreras que enfrentan las personas con alguna discapacidad, pues al suspenderse las clases presenciales e iniciar en línea o por videollamada no se dan las condiciones para que podamos atender la clase, como si fuéramos oyentes, ya sea porque a veces falla el Internet o porque los profesores no siempre hablan frente a la cámara .