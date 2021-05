S

i usted anda por la Calle de La Amargura no se desanime, al contrario; se lo digo porque mucho es lo que puede aprender y disfrutar de ella, tanto, que le aseguro que ahí encontrará –al menos– viejos recuerdos, dulces y amargos, además de poemas, aromas, sonidos y –sin duda– el trayecto a un futuro esperanzador que, después de sortear un camino lleno de piedras que dificultan el andar, le espera con escenarios esplendorosos que, llenos de paz y serenidad, invitan a la reflexión y contemplación. Por ello, y por más que le digan que nada bueno le dejará andar por la Calle de La Amargura, no la evite, al contrario, no sólo es puerta de entrada a la introspección, también lo es a uno de los pueblos más paseables de la Ciudad de México: el de San Ángel.

Los antiguos mexicanos llamaban a este sitio Tenanitla, que en náhuatl significa junto a la muralla de piedra , debido a que estaba rodeado por una pared de lava producto de la erupción del volcán Xitle. En este lugar, la piedra trasciende murallas, es una sustancia mineral que, con el agua, forma parte no sólo de su fisonomía, también de su historia. Se cuenta que Moctezuma II, en su deseo por enaltecer la grandeza del imperio y rendir tributo a Huitzilopochtli, vio la necesidad de colocar en su templo una piedra de gran tamaño para llevar a cabo sobre ella sacrificios, pues la que para entonces se contaba no tenía, de acuerdo con el Emperador, el tamaño suficiente para ser digna de tal consideración. ¿Dónde conseguir una piedra de las dimensiones ordenadas por Moctezuma Xocoyotzin? La labor no fue sencilla.

Después de varios días de búsqueda por el valle del Anáhuac, la comitiva de Moctezuma II regresó sin éxito a Tenochtitlan, donde los viejos, burlones ante la ineptitud de los jóvenes, se apiadaron de su inexperiencia y les recomendaron buscar en Tenanitla, lugar en el que, como se les dijo, hallaron un monolito de las dimensiones deseadas que, después de haber sido tallado y labrado en el mismo lugar, fue trasladado en medio de ofrendas y ceremonias que lo acompañaron durante su trayecto a la gran Ciudad de Tenochtitlan para que sobre él, y por donde alguna vez corrió agua de lluvia, corriera la sangre de los prisioneros de guerra.

Con la llegada de los españoles a México los primeros europeos en establecerse en Tenanitla fueron frailes, primero franciscanos y luego dominicos, y encontraron en este lugar el sitio idóneo para vivir y, debido a que justo por ahí pasa el río Atlitic –al que luego llamaron Magdalena–, no tuvieron problemas para contar con agua potable y, más importante aún, aprovecharon numerosos árboles frutales que les permitieron alimentarse sin más esfuerzo que solamente levantar la mano para tomar ciruelas, mameyes o zapotes, para poder dedicarse de lleno, y sin distracciones a su labor evangelizadora.