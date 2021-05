Carolina:–El que lo piense debería sentarse con nosotras en el comedor para que oiga de lo que hablamos durante la comida. (Escucha el celular que lleva en la bolsa de su bata.) Seguro es mi tía Elena para decirme que, de regreso, recoja los zapatos de Tadeo. Me lo recuerda a diario y a diario se me olvida.

Carolina: –Ninguna de las cosas jodidas que me suceden son culpa mía, pero de todos modos acabo pagando los platos rotos. (Vuelta hacia Nayeli.) Pensé que todo iba bien conmigo y resulta que no, que ya me habían echado el ojo para correrme.

Carolina: –No, gracias. Mejor vuelve a la oficina, no sea que tu jefe te necesite. (En tono más suave.) En serio, estoy bien. Nomás descanso un momentito y luego me voy.

Carolina: –¡Qué me importa! (Gira hacia su compañera.) Si vienes a decirme otra vez que no llore, mejor ¡cállate!

Nayeli: –¡Quédate! Todavía tienes derecho a comedor.

Carolina: –No, prefiero irme. Mis compañeras ya han de saber que me echaron y si alguna me pobretea, capaz que le armo un despelote.

Nayeli: –Salgo en 15 minutos. Espérame en el camellón y nos vamos a comer con La Caldosa . Yo invito. (Toca el hombro de Carolina.) Veo que ya te sientes mejor. Hablar siempre es bueno.

Carolina: –Depende con quién. Hablar con tu jefe no fue muy bueno que digamos. No puedo olvidarme del tonito mamón con que me dijo: “Lo siento, m’hija, pero el lunes ya no te presentas.” Nunca pensé que eso iba a sucederme. (Mira las chimeneas y los altos muros de la fábrica.) Me encariñé con esto. Pensé que con el tiempo iba a mejorar y que, como Aurora, me haría vieja aquí.

Nayeli: –No te lo dije, pero también van a despedirla.

Carolina: –¿Por qué? No me cae bien, pero reconozco que es una contadora muy chingona.

Nayeli: –Por lo que dijiste: se hizo vieja y ahora en todas partes sólo quieren contratar a gente joven.

Carolina: –... que se hará vieja y la remplazarán por otra joven que también envejecerá y así, siempre. (Escucha de nuevo el celular.) ¡Qué lata!

Mejor contesto porque si no... Tadeo, ¿qué pasa? ¿Mi tía se cayó de la azotea? Y ¿qué esperas para llevarla al hospital? Ah, ya están allí. ¿A cuál la llevaste? Pues estará muy cerca de la casa, pero es particular, ¿te imaginas..? ¿Cómo que no la reciben si no das el depósito? Págalo con tu tarjeta. ¿Y por qué no puedes usarla? Te di para que abonaras el mínimo... Sí, ya me imagino. Luego me dices, ahorita lo importante es que atiendan a mi tía... Pues dile a la recepcionista que ahorita voy a pagar. Me tardo lo que haga de aquí para allá. Sí, sí, tomaré un taxi, no te preocupes.

Nayeli: –¿Qué pasó?

Carmina: –Mi tía Elena se cayó de la azotea y mi hermano tuvo que llevarla al hospital, pero no le dan el ingreso si no entrega el depósito.

Nayeli: –¿Y de cuánto es?

Carmina: –No me dijo, pero lo que sea tengo que pagarlo. A ver si aceptan mi tarjeta. Oye, ¿podrías prestarme algo? No tengo para el taxi.

Nayeli: –Traigo cien pesos. (Ve salir a Narváez.) Mira quién viene allí. Aprovecha. Pídele una cita para después, habla con él.

Carolina (acercándose a Narváez): –Señor, si tiene un momentito, quisiera hablar con usted.

Narváez: –Yo también. Qué bueno que no te has ido. Se me olvidó pedirte que me dejaras tu gafete para darlo de baja hoy mismo. (A Nayeli.) Que te lo entregue porque yo tengo mucha prisa.

Las dos mujeres permanecen inmóviles mientras Narváez se aleja rumbo al estacionamiento.