No obstante, quiero destacar que la del Peñón Viejo debe estar registrada en la historia como la batalla naval más grande durante la conquista de Tenochtitlan, pues fue atacado con 13 pequeños barcos y 300 hombres, todos ellos expertos marineros, como lo reconoce el propio Cortés, pero, además, cada navío llevaba su capitán, veedor, ballesteros y escopeteros que enfrentaron a 500 canoas de los pueblos del entorno del Peñón Viejo y de Tenochtitlan.

Aún no entienden que los tiempos han cambiado: el pueblo mexicano ya sabe de las malas artes de los tricolores; la televisión ya no es la dueña de la información, como antaño que manipulaba datos y no había otra forma de enterarse.

Siendo el partido autor de muchos fraudes electorales, ya se sabe como operan y les será más difícil engañar a la gente, incluso contando con la complicidad de las autoridades electorales.

Finalmente, en un acto público, Claudia Ruiz Massieu reconoció la crisis financiera por la que atraviesa el partido tricolor y dejó entrever un eventual recorte de personal para paliar dicha emergencia. Aún con esa crisis económica, ¿contratarán a estos dos especialistas en guerra sucia para cumplir el capricho del ex gobernador de Campeche que aspira llegar a la Presidencia?

Fernando Quiroz Nácar

Exige ubicación de casillas electorales

Estamos a escasos días de las elecciones y el INE no ha publicado, negligentemente, la ubicación de las casillas electorales, esta es una artimaña que ha usado desde que el PRI era PNR hasta la fecha, porque históricamente siempre que el pueblo salía a votar en masa el partido en el poder perdía.

Después crearon el mito de que el pueblo de México era abstencionista, el abstencionismo no existe en México, al contrario siempre hay euforia por salir a votar, sobre todo entre los universitarios, pero el INE se las ha ingeniado para desorientar al pueblo elector y ese domingo 50 por ciento de los sufragistas no saben dónde está ubicada su casilla electoral.

El INE les pasa a los periódicos hasta ese día de las votaciones las listas de casillas, o más bien dicho la víspera.

Rodolfo Ceballos San Miguel

Comparte un poema

¿Sumar o restar?

Tengo tantos errores

que si los sumo

me atormentarían.

Mejor los resto

hasta que los pueda

soportar.

Antonio Modesto Inclán Chávez

Invitaciones

Historia de la danza en América Latina

Cátedra historia de la danza latinoamericana. La cita es mañana a las 17 horas (tiempo del centro), formato virtual. Participan los investigadores Raúl Parra (Colombia), César Delgado (México) y Carlos Paolillo (Venezuela). Coordina: Nubia Florez. Más información en https://www.cuerpodanzamovimiento.com

Contra el bloqueo de EU a Cuba

Se invita a la población en general a mostrar solidaridad con el pueblo cubano. La cita es hoy a las 10:30 horas, en el Monumento a la Revolución para de ahí dirigirnos a la embajada de Estados Unidos con el fin de exigir, una vez más, el fin del bloqueo estadunidense impuesto en contra de Cuba desde hace más de 60 años. Puedes ir en bici, en patines, o a pie, con banderas de la isla y carteles en contra del bloqueo. Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación de cubanos residentes en México José Martí