Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 30 de mayo de 2021, p. a11

Aunque Cruz Azul tienen una ventaja mínima en el marcador y cerrará en casa, Johan Rodríguez le recuerda a su ex equipo que no se gana hasta que se gana y consideró importante no caer en exceso de confianza para evitar otro tropiezo en una final cuando se enfrenten hoy en el duelo de vuelta por el título de la Liga Mx ante Santos.

Tienen posibilidades de ganar, pero no deben pensar que ya está solucionado, sino seguir peleando; si no se trabaja bien, no servirá de nada el esfuerzo. Todavía faltan 90 minutos , dijo el ex mediocampista.

Después de haber ganado 1-0 en la casa de Santos, La Máquina buscará finiquitar la serie cuando reciba a los Guerreros en el estadio Azteca. Los celestes tienen otra oportunidad para romper la sequía de 23 años sin títulos o llegar a siete finales frustradas en ese lapso.

Johan reconoció que los capitalinos llegan con buen paso y de la mano del técnico Juan Reynoso, pero recordó que desafortunadamente el equipo se ha caído en varias finales.

Cruz Azul no tiene solucionado, recordemos que suele ser impredecible en estos encuentros decisivos. Ahora pareciera ser diferen-te por el trabajo sicológico realizado por Reynoso, quien es un hombre muy estable e inteligente , señaló.

Además, Reynoso es un entrenador que no sólo ve por los jugadores estrellitas, pone en la cancha al que está bien , apuntó Johan, integrante del plantel que levantó el último título de La Máquina en 1997.