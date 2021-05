Ángel Vargas

Domingo 30 de mayo de 2021

El público debe dar una oportunidad al teatro hecho en plataformas digitales, instó la creadora escénica Conchi León al finalizar el estreno de su obra Salir al mar o la belleza de dejarse matar por una espada de madera, efectuado el miércoles en El Aleph Festival de Arte y Ciencia.

A lo largo de la pandemia, los artistas venimos generando historias, y sé que a mucha gente no le gusta el teatro en Zoom, pero en estos momentos es la única posibilidad segura que tenemos algunos para seguir contándolas, y de verdad que lo hacemos con un enorme esfuerzo , indicó la dramaturga, directora escénica y actriz mexicana.

Quiero decir al público que se dé el chance de verlo; es más fácil que en el teatro, porque no tiene que salirse a escondidas y nadie lo ve si no le gustó la obra. Aquí (en el teatro virtual), basta con apagar el dispositivo o cambiarle a Netflix. Dense la oportunidad de ver lo que los artistas estamos haciendo para seguir contando historias y no nos olviden, ésa es nuestra carta en este tiempo.

Conchi León ofreció una charla virtual al término de la citada pieza teatral, la cual escribió para la titulación de la generación 2018 de alumnos del Centro Universitario de Teatro (CUT), de cuyo montaje estuvo al frente de la dirección escénica, con el auspicio de la dirección de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta propuesta virtual, de 80 minutos, consta de 14 monólogos sobre cómo la pandemia ha trastocado la actividad teatral no sólo en el ámbito profesional, sino en la formación de las futuras generaciones de artistas escénicos.