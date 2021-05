▲ En sus zapatos cuenta la historia de un papá que no encaja, porque le gusta el rosa fosforescente y se viste de mujer. En sus ilustraciones, Valeria Gallo muestra empatía y tolerancia en torno a un tema que algunos adultos suelen mirar con prejuicios. Afirma en entrevista: Para los niños es fácil entender la felicidad, el amor, sin agregar etiquetas, sin nombres ni tonterías encima . En las imágenes, la autora y una de sus ilustraciones. Foto cortesía de Valeria Gallo

Por supuesto, concluye, “un libro como En sus zapatos no sería posible sin el apoyo de editoras como Maia Miret, de Océano, que tiene gran experiencia y entiende de qué se trata la narrativa visual”.

Valeria reconoce que, a final de cuentas, nuestro trabajo es reflejo de lo que somos, de lo que vivimos, de nuestras historias. Como narradora gráfica tomo extractos de mi vida personal, y el libro-álbum da la facilidad de presentar y explorar temas que no necesariamente tienen que ser sólo divertidos o de la naturaleza, o sencillos. La maravilla del formato es que es una herramienta para tratar temas más profundos, serios, o cuestiones sociales .

Los niños no son así, al menos no en una edad temprana, antes de que mal aprendan de los mayores a ser espantados o discriminadores. Para los niños es fácil entender la felicidad, el amor, sin agregar etiquetas, sin nombres ni tonterías encima , reitera.

Las ilustraciones no necesitan de un texto para encantar a los pequeños lectores, mostrar empatía y tolerancia en torno a un tema que, lamentablemente, algunos adultos suelen mirar con prejuicios, añade.

Un amoroso papá, cuya felicidad no encaja con algunas personas que lo rodean, quizá porque su color favorito es el rosa fosforescente, es el personaje central del nuevo libro ilustrado de Valeria Gallo, titulado En sus zapatos.

Valeria informó además que prepara su tercer libro: una novela gráfica que se publicará en septiembre acerca del feminismo, dirigida a público adolescente, en la cual lleva trabajando cuatro años, los primeros tres gracias al apoyo del Fonca.

La ilustradora estudió en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Desde entonces definió su perfil profesional: la animación, la creación de personajes y la ilustración, en mayor medida enfocada al público infantil.

En 1999, como parte del equipo del departamento de diseño de la barra infantil del Canal Once, ganó el primer lugar en la categoría In-House Bumper por unas cápsulas animadas, en el concurso internacional de imagen televisiva BDA&Promax (organizado en Miami, Florida), en 2001. El siguiente año logró el segundo lugar en el mismo concurso, en la categoría Non Promotional Animation Campaign, por sus cápsulas animadas para Televisa Niños.

Dejó la animación para dedicarse a la ilustración. Sus trabajos aparecen en editoriales de México, España y Brasil. En 2011 fue reconocida con el primer lugar del certamen Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles, convocado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por su serie El acabose, ilustraciones elaboradas en técnica textil.

En 2012 diseñó la imagen de la 32 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil; un año después fue seleccionada para el Catálogo Iberoamericano de Ilustración con una secuencia de tres bordados en papel titulada Hamlet.

Es la impulsora del movimiento artístico Ilustradores con Ayotzinapa (2014), acción que originó la creación de más de 400 retratos gráficos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Guerrero.

También imparte clases de ilustración y narrativa gráfica en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2018 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en la disciplina de Narrativa Gráfica.