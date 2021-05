Destacó que no es lo mismo crecimiento que desarrollo humano integral. Dicen que el mundo ha reducido la pobreza, pero con criterios distintos al aspecto humano. El desarrollo integral de la persona no se queda sólo en la economía; la economía trae crecimiento, pero no desarrollo humano integral, no nos engañemos .

Consideró que los principales problemas del país son la inseguridad y la violencia; la corrupción política y social y una economía globalizada . Subrayó que México necesita personas leales, no a un partido político, no a una sola persona, sino a nuestro pueblo. Si todos somos leales al país, México será mejor .