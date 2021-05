Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 29 de mayo de 2021, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante los conflictos sindicales y sociales procura actuar como juez, pero justo .

En la conferencia de prensa matutina, se le preguntó su opinión sobre el conflicto en la mina de San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, y la versión que circula entre los trabajadores en el sentido de que ya pactó con la concesionaria, la canadiense Americas Gold and Silver. Ah, no, pues eso sí calienta , respondió.

Ante la posibilidad de un recrudecimiento en el conflicto, que tiene paradas las operaciones de la mina desde hace más de un año, el mandatario dijo que pedirá ayuda al senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente nacional del Sindicato Minero, pero también a la empresa, al tiempo de lamentar que haya compañías que no pagan impuestos.

Son muy pocas las empresas mineras extranjeras y nacionales que no cumplen, les puedo decir que sólo hay dos o tres conflictos mineros, uno es éste de Cosalá y el otro es en Taxco, donde lleva años una huelga .