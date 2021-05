Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de mayo de 2021, p. 3

A partir de la primera semana de junio, el gobierno federal iniciará la inmunización de la población de 40 a 49 años, con una meta de 11 millones 449 mil 482 personas, lo que representa 70 por ciento de este grupo de edad.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y de Control de Enfermedades (Cenaprece), informó que se priorizará la vacunación en municipios y ciudades de alta marginación.

Señaló que dada la gran proveduría de vacunas que hemos tenido en las últimas semanas, podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a poder terminar con la segunda dosis para adultos mayores; y al menos una primera dosis a la población de 50 a 59 años , por lo que de forma simultánea también iniciará la inmunización de quienes tengan 40 años y más.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que, tal como estaba previsto, esta semana se alcanzará un abastecimiento de vacunas anti-Covid de más de 40 millones de dosis ; y para junio se habrán acumulado 65 millones. Lo anterior significa que se tendrá lo suficiente para seguirle el paso al plan nacional de vacunación, dijo.

