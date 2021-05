No es gratuito lo dicho ayer por el presidente López Obrador: lo publicado por The Economist es propaganda muy ramplona, de pasquín, entonces eso no les ayuda. De por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad; esas revistas famosas están en una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética pues no las van a leer ni en Londres . Se trata de “una portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa llamándome ‘falso mesías’, y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn, del Partido Laborista; pues yo no puedo hacer eso, porque les corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas?” Entonces, quien se excede, por ejemplo, esa revista, hace el ridículo, y en el periodismo y en la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo .

Eso, por lo que hace a The Economist, pero también hubo para las fuentes autóctonas de información que utiliza la revista: están muy molestos quienes apoyaron y aplaudieron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó .

Las rebanadas del pastel

Entonces, como plantea la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo publicado por The Economist, junto con la casual decisión de Moody’s son una síntesis de la exasperación de las élites; es tiempo de que las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo .

