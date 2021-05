Ante eventual derrota, hacen lo impensable

A

nte la posibilidad de perder, se hacen cosas casi impensables.

Asesinatos de candidatos, petardos extranjeros, como el metiche de The Economist –que ya casi nadie lee–, invitar a observadores de organizaciones golpistas (la OEA, por ejemplo), solicitar apoyos monetarios de agencias desestabilizadoras disfrazadas de Cooperación (la USAID) etc, etc.

Pero lo más duro de sobrevivir ha sido la bajísima calidad, tanto del debate como de los sujetos sin nociones de cultura política, que por desesperación fueron entronizados candidatos (strippers, ex misses, luchadores y demás corte de Viridiana) y que hoy por hoy declinan, como quien desgrana una mazorca, también por desesperación, a favor de terceros que perciben más poderosos.

Y mientras, cárteles de todo tipo (desde vacas locas hasta sotanas negras) hacen lo que mejor saben hacer: poner cuñas al gobierno en turno.

Rebeca González A.

Aclaración sobre Constancias de Seguridad de la UACM

En la nota del 27de mayo de 2021 sobre la UACM y mi persona, no se incluyó que las Constancias de Seguridad (que, mal, ninguna de las siete administraciones de la UACM tramitamos) aparecen en el comunicado de la rectoría como claves para la seguridad de las personas, pero también estratégicas en la obtención de recursos del Fondo para la Reconstrucción. Un paliativo a la seria escasez de recursos que afecta a la UACM, la cual tiene como factor central el hecho de que sus tres últimas administraciones (a partir de 2018) no le han solicitado siquiera a la Ciudad que respete el compromiso que firmó en 2015, en el sentido de entregar los 150 millones que cada año la Cámara de Diputados asigna a la UACM.

Estos recursos se nos ministraron varios años como adicionales a lo que le destina a la UACM el presupuesto local. Así, se han dejado de percibir 600 millones de pesos, más que suficientes para crecer, dar mantenimiento y proveer de equipos, bibliotecas y laboratorios a la Universidad; dejar de pagar rentas onerosas y, sobre todo, conservar las instalaciones en condiciones de seguridad.

En su momento (2014-2018), estos recursos adicionales, un buen equipo administrativo y un coordinador y trabajadores de obras comprometido, como los que tuvimos, hicieron posible muchísimo para ampliar y fortalecer la Universidad y dar seguridad a la comunidad. No poco tuvo que ver esto con el hecho de que en 2017 la UACM sólo tuviera daños mínimos.

Hugo Aboites, ex rector de la UACM

Adulta mayor solicita ayuda por destrucción de su patrimonio

Soy una persona de 88 años de edad, con domicilio en avenida 2 de Marzo #2, en la colonia Barrio del Quemado, municipio de Tultepec, en el Estado de México, donde el pasado 1 de mayo de 2021, alrededor de la 1:30 de la mañana se estrelló una camioneta destruyendo parte de mi patrimonio del que me sostengo. Producto de dicho evento se integró la carpeta ante el agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli: NIC: CUA/CUT/00/MPI/126/02815/21/05 y NUC: CUA/CUA/CUT/032/116864/21/05.