Goma. Cerca de 400 mil personas, entre ellas 280 mil niños, abandonaron la ciudad de Goma, al este de la República Democrática del Congo (RDC), ante la posibilidad de que el volcán Nyiragongo vuelva a entrar en erupción, informaron ayer las autoridades.

Al iniciarse el día, la ciudad estaba casi desierta y no había despliegue militar o policial visible. Ningún comercio estaba abierto y sólo se veían algunos peatones y mototaxis en las calles.

Me quedé en la ciudad. Sé que estoy en peligro inminente, pero no tengo alternativa , contó la encargada de un comercio de venta de cerveza que permaneció abierto, Aline Uramahoro. Me iré cuando el volcán comience a escupir , agregó.

El jueves, un río de magma se detectó bajo la zona urbana de Goma, que se extendía bajo el lago Kivu, por lo que se ordenó la evacuación total de la ciudad. El gobierno ha querido preservar a las poblaciones que viven en el recorrido de posibles ríos de lava , y advirtió que el retorno a sus hogares sólo se producirá cuando la amenaza haya quedado totalmente descartada .

También antier, un grupo de científicos se desplazó a la cima del volcán para evaluar los riesgos de una nueva erupción y observar y extraer datos actuales, que permitirán al gobierno tomar decisiones futuras , declaró el portavoz del gobierno, Patrick Muyaya.

La ciudad de Goma cuenta oficialmente con más de 600 mil habitantes y la aglomeración urbana suma 2 millones, según la administración. Hasta la fecha, 32 personas han muerto desde la erupción del sábado pasado. El volcán Nyiragongo entró en erupción repentinamente aquel día, provocando un primer éxodo de residentes.