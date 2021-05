Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de mayo de 2021, p. 26

Chilapa de Alvarez, Gro., Como parte del boicot a la jornada electoral del 6 de junio, comunidades indígenas nahuas de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, iniciaron tres bloqueos en las carreteras Chilapa a Tlapa y Chilapa a José Joaquín de Herrera.

Además, decomisaron urnas y casillas de prueba, exigen que se presente el gobernador Héctor Astudillo Flores, si no, no habrá elecciones en 24 localidades, advirtió Jesús Plácido, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

En conferencia de prensa en Alcozacán, dirigentes del Cipog-EZ; comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores, así como comisarias y comisarios de localidades indígenas, aseguraron que no permitirán la instalación de urnas en 24 poblados, entre los que se encuentran Xicotlán, Tula, Zacapezco, Tepozonalco, Rincón de Chiautla, y Papaxtla, pues viven en completa inseguridad, nomás vemos cómo el Estado mexicano permite que nos sigan matando .

El líder de Cipog-EZ informó que ante esto, implementan su proyecto comunitario para “defender nuestro sistema, es un plan de vida, no de muerte. Por ejemplo, hemos denunciado ante el gobierno las incursiones del grupo delincuencial Los Ardillos, pero no los investigan, ya acudimos a los tres niveles de gobierno, y no hacen nada.