Portadas de los discos Fire in Little Africa, de varios artistas (izquierda), y Exodus, del rapero fallecido.

Periódico La Jornada

Sábado 29 de mayo de 2021, p. 8

Nueva York. Antes de su muerte, ocurrida a los 50 años a comienzos de abril, el rapero DMX se preparaba para relanzar su carrera con la publicación de su primer álbum de estudio en casi 10 años.

Titulado Exodus, la producción publicada ayer por Def Jam Recordings, unos dos meses después de su muerte en un hospital de las afueras de Nueva York a raíz de un infarto, emana un sentimiento de redención a lo largo de sus 13 canciones.

Es el octavo álbum oficial del rapero nacido Earl Simmons, que se hizo famoso a fines de los años 90. En él aparecen vedettes del hip hop como Jay-Z, Nas y Snoop Dogg, y también hay incursiones de Alicia Keys, Usher y Bono.

Los célebres ladridos de DMX son más feroces que nunca en That’s My Dog, Hood Blues o Bath Salts, grandes ejemplos de su estilo crudo y duro.

Pero también está presente su sensibilidad poética y vulnerabilidad, sobre todo en Hold Me Down, acompañada de un ferviente piano. En Letter to My Son, DMX, padre de 15 hijos, evoca su dolor interior y su agitada vida acompañado por un conmovedor violín.