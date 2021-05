De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de mayo de 2021, p. 7

Daniel Agust, compositor y cantante de la banda electrónica GusGus aborda, en videoconferencia desde Reykjavík, Islandia, diversos temas relacionados con el lanzamiento de su álbum Mobile home y con la realización de Mobile Home live, concierto que será retransmitido en streaming hoy desde el Sundlaugin Studio de la capital islandesa.

Con varias visitas a nuestro país, GusGus, en voz de Daniel Agust, habló del honor que significó para ellos “ser invitados al Corona Capital, donde hemos estado en dos ediciones; la primera la recuerdo más por una fallas en el audio, que después se recuperan; y tocar y hacer un show para tanta gente lo convierte en uno de los festivales más importantes en la historia de GusGus. Fue muy excitante interpretar para un público tan grande”.

Temas clásicos de la banda

Ahora, en esta ocasión la presencia de GusGus será virtual. “Presentaremos todo el álbum Mobile home en vivo y tocaremos temas clásicos de GusGus y los invitados especiales serán John Grant y Margrét Rán; John, muy amigo de la banda, va a hacer uno de los tracks más míticos de los principios de la agrpación, va a ser una cosa como high light, algo muy raro que nunca hemos hecho y lo podrán ver el en show. El streaming se va a filmar en un estudio, habrá muchas cámaras en movimiento. Los invitados son el público y lo estaremos haciendo de manera íntima para que el espectador sienta que está allí; obviamente los temas van in crescendo a medida que transcurre el espectáculo; pasarán lista todas las canciones del disco, entre ellas, Simple Tuesday, Original Heartbreak, Silence, The Rink y Flus, pieza instrumental concebida para elevarnos y poner punto final al material sonoro del nuevo disco; al terminar, hay una fiesta en la cual un integrante de la banda será el diyéi en el legendario bar Kaffibarinn donde habrá un poco más de gente; se podrá agendar un Meet & Greet con GusGus y disfrutar de After party online. Buscamos que también sea como una celebración de que se van levantado las restricciones para hacer reuniones. Otra cosa, Palomo Spain es el responsable del diseño de todo el vestuario de GusGus. El diseñador español ha creado las piezas que aparecerán en este nuevo show. Y a nosotros, la ropa nos da alas para la presentación, tiene mucho colorido y engloba lo que es el espectáculo donde además hay animaciones del diseñador mexicano José Ramón Sahagún”.