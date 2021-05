Los homenajes me gustan muchísimo. Reversionar una canción me encanta, llevarla a otro sentimiento, a otra atmósfera musical, también. De chavita descubrí a Queen a través del tributo a Queen , contó en entrevista. Asegura que no conocía la figura de Cornelio Reyna, a pesar de que identificaba su música por haberla escuchado en fiestas populares.

Que nos llene

Siempre hemos querido mantenerlo como nuestro proyecto b, en el sentido de que es donde realmente podemos hacer lo que nos gusta; queremos mantenerlo tal vez un poco en perfil bajo, pero siempre haciendo algo que nos llene y nos deje a nosotros, porque cada uno trabaja o tiene otros proyectos , explicó Escobar.

Esta perspectiva refleja cómo trabaja el grupo. De acuerdo con Escobar, a Yo Camaleón no le preocupa tener presencia constante en redes sociales o empeñarse en desarrollar una base de seguidores. Entre las influencias de su sonido, cuentan, están la música de los 80 y 90 y bandas como The Cure, Siouxsie and the Banshees, Depeche Mode, Mecano y Soda Stereo.

También gracias a Callejón sin salida, los músicos se dieron cuenta de que era posible seguir componiendo nueva música utilizando las herramientas digitales.

De momento ya tienen listos los sencillos Mil pulsaciones y Vampi, que se publicarán en los próximos meses.