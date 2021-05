–Te puedo decir que sí, pero no . El maestro Chimal se esmeró muy canijo en que la historia amarrara muchas cosas y logró algo muy bonito. La dinámica de trabajo fue muy divertida, como si nos preparáramos para un Mundial de futbol. No hay nada como trabajar con buenos escritores; hacer un cómic es como tener un hijo: con las mejores partes de dos personas.

▲ Portada del ilustrador estadunidense Lee Bermejo para el cómic Batman: el mundo. Foto archivo

Agregó que “fue lo mismo cuando hice la portada del Hombre Araña (para la revista Amazing Spider-Man Annual número 1, en 2016), tener el orgullo de poner a Batman en México fue una oportunidad que no podía dejar pasar, como un anuncio del dios Thor de que estás haciendo las cosas correctamente”.

Afirmó que “a DC le gustó mucho mi trabajo en el cómic de Canek Jr., el que ‘es más yo’, porque cuando estuve en X-Men de Marvel y en Evil Dead de la editorial IDW (basada en la serie de películas iniciada en 1981 con El despertar del diablo, de Sam Raimi) tuve que adaptar mi estilo al de esos proyectos y sus necesidades, mientras en Canek Jr. y en su momento con Shine! muestro ‘lo más yo’”.

Agregó que dio color a la portada de su relato Edgar Gómez, Ale Gil me ayudó para hacer el color de las páginas interiores, la cantante Carla Rivarola me echó la mano un par de días dándome alojamiento porque se fue la luz en mi casa, y Juana Santos, mi pareja, también me apoyó un montón. El poder femenino me fue fundamental .

Afirmó que con su participación en Batman: el mundo, pretendió enviar un beso al Rulito de ocho años que lo estaba pasando mal en casa y mi escape, mi necesidad de leer cómics, tenía mucho que ver con irme educando y perdiéndome en mundos de fantasía .

Adelantó que “el cómic de Canek Jr. sigue adelante; lo tuve que detener para darle prioridad a Batman: el mundo, pero amo este proyecto con todo mi corazón porque, como ya dije, me permite ser ‘lo más yo’ posible, además ilustré el video para la rola NQSTA del cantautor Kurt, para el que hice animación cuadro por cuadro.

“Estoy haciendo algo para Horacio García Rojas, que es el protagonista de Diablero (serie de Netflix basada en la novela del recientemente finado Francisco Haghenbeck, El diablo me obligó), que trae algo muy importante con tema de racismo, y unas cosas para el Mide (el Museo de Economía), cosas que han hecho que Canek Jr. tenga que esperar un poco, además que la pandemia nos arruinó todo el modelo de venta, que depende de actividades presenciales”.