Bajo la lluvia de americana , The Band hizo residencia en la cabaña donde vive Robert Zimmerman y de ahí surgieron documentos para la posteridad (las sesiones en el sótano de la Casa Rosa, por ejemplo) y se conformó un estilo y una idea tan poderosa que varios de los conciertos de Bob Dylan que hemos presenciado en vivo nos dejan la sensación de que los músicos que lo acompañaron no eran otros que los miembros de The Band.

Así de poderosos músicos fueron todos ellos.

Por eso, la efeméride de hoy, los 45 años de The Last Waltz, es un vórtice, géiser, astillero. Cuna de revoluciones.

Es momento de decir que The Last Waltz es una de las mejores películas de música de toda la historia. Es la mejor de las que ha hecho el gran melómano Martin Scorsese. Es una de esas pelis que podemos ver una y otra vez y siempre encontraremos algo nuevo, diferente.

El concierto The Last Waltz ocurrió hace 45 años, pero el filme de Scorsese, a quienes los jóvenes canadienses contrataron luego de conocer su sensibilidad para la música, y la versión en disco salieron dos años después. Desde mi modesta perspectiva, los momentos cumbres ocurrieron fuera de los grandes reflectores, y el principal de ellos es la presencia imponente de una de las poetas mayores: Diane Di Prima.

De los momentos que sí son conocidos, destaco la presencia de Joni Mitchell, la de Muddy Waters, la breve epifanía de Neil Young, el himno celta de Van Morrison y, por supuesto, el momento de las lágrimas de emoción: Bob Dylan cantando con The Band:

May God bless and keep you always

May your wishes all come true

May you always do for others

And let others do for you

(…)

May your hands always be busy

May your feet always be swift

May you have a strong foundation

When the winds of changes shift

May your heart always be joyful

May your song always be sung

And may you stay forever young

Las cámaras de Martin Scorsese mantienen para la posteridad esas imágenes: Bob Dylan coronado por un hermoso sombrero color rosa pastel, sus mejillas inundadas por cascadas de oro de sus rizos en larga greña y él rodeado por todos los superestars invitados cantando I Shall Be Released.

Sublime, sí, pero no supera a los momentos previos, cuando Diane Di Prima (1934-2020) recita frente al micrófono la cuarta de sus Cartas Revolucionarias que escribió para Bob Dylan y anunció: “Un poema de un solo verso: Get Your Cut Throat Off My Knife”.

A la bellísima jipi, budista, la más importante de todos los poetas beatnik, Diane Di Prima, le antecedieron y sucedieron dos colegas: Michael McClure recitando su prólogo a Los cuentos de Canterbury y luego textos de Norman Mailer y Peter Fonda.

Michael McClure, por cierto, falleció hace un año, el 4 de mayo de 2020, sin hacer ruido.

Quien sí lo hizo fue Lawrence Ferlinghetti, quien en The Last Waltz recita Loud Prayer. Murió hace poco: el 22 de febrero, hace tres meses.

La poesía beatnik, dijimos, no aparece en el filme de Scorsese, pero las intervenciones de Diane Di Prima, Michael McClure y Lawrence Ferlinghetti se pueden disfrutar en YouTube, así como los pasajes fundamentales de la peli de Scorsese y en las plataformas de audio disponibles (Spotify, por ejemplo) está la banda sonora de uno de los momentos culminantes de la cultura contemporánea: The Last Waltz.

Lo confirma el viejo adagio japonés: esokeniké: los últimos siempre serán los primeros.

El último vals fue primero, luego vino la gallina y puso un huevo y dijo: ¡Eureka!

