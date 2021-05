E

n semanas recientes, han llegado de carambola a mi pantalla dos asuntos musicales relacionados muy de cerca entre sí. Bien vale la pena citar lo sustancial de los comunicados respectivos, el primero de los cuales dice esto:

Las siguientes dos piezas de Debussy ya no serán asignadas ni interpretadas en la Special Music School, de Nueva York: Golliwogg’s Cake-walk y Le Petit Nègre. Estas dos piezas ya no son aceptables en nuestro panorama artístico y cultural actual. Queremos hacer de la SMS un lugar en el que todos nuestros estudiantes se sientan apoyados, y estas dos piezas tienen connotaciones racistas ya superadas.

La esencia del segundo asunto está concentrada en estas líneas:

Aclaración indispensable: el compositor aludido en la segunda noticia es Georg Friedrich Händel.

Me parece de una lógica impecable (y necesaria) que los historiadores y críticos de arte se involucren a fondo en el estudio y análisis de todas las cuestiones sociales, políticas e ideológicas relativas a los creadores y a sus obras; tales cuestiones, evidentemente, contribuyen de manera sustancial no sólo a la definición del perfil creativo de los artistas, sino también a nuestro conocimiento y evaluación de sus personalidades y, sobre todo, del contexto en que concibieron y crearon sus obras. Y sí, una vez estudiada la historia, dar difusión y circulación y, sin tapujos, llamar al pan, pan, y al vino, vino, y, si un compositor merece ser etiquetado con este o aquel adjetivo, hágase. Es evidente que el conocimiento profundo del artista nos permite un acercamiento más completo a su obra. Sin embargo, me parece que de ahí a comenzar a prohibir obras musicales y satanizar (o sanitizar moralmente en aras de una flamante corrección política) a los compositores, hay un trecho largo y peligroso.