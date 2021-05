Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 29 de mayo de 2021, p. 4

La complicación de una infección bacteriana colocó al actor español Pere Mas frente a la posibilidad de no recuperar su pierna izquierda, pero su deseo de bailar y mantener un cuerpo sano lo llevó a crear 78 domingos, videodrama autobiográfico que se presentará este 29 de mayo en la quinta versión de El Aleph Festival de Arte y Ciencia, que se desarrolla en formato virtual.

Pere Mas, egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Mallorca, compuso la obra como una superposición de capas de contenido: texto hablado (proyectado en fragmentos de diario, y grabado en pistas de audio y videos, del proceso de rehabilitación) y danza.

En entrevista telefónica, el actor recuerda lo que vivió tras ser operado de una rodilla, lo cual le causó una infección. Soy actor de teatro físico y bailo, y hasta ese momento nunca había tenido un problema. Al operarme de la rodilla empezaron a suceder episodios que complicaron la recuperación; entonces, tuve el deseo imperante de bailar, de moverme .

Reconoce que de ese anhelo y de su imposibilidad surgió la pieza que lo marcó emocionalmente, pues requería más terapias, pero los médicos decidieron que ya no las necesitaba, así que por su cuenta realizó la terapia y volvió al estudio de danza para hacer ejercicios con un fisicoterapeuta, así como estiramientos de yoga.

Pere Mas evocó sus estudios en la Universidad de Mallorca: Era actor de Shakespeare, de Molière. Todo estaba inclinado hacia la creación, no a la reproducción teatral, y mucho surgía del cuerpo. Era una escuela inclinada hacia metodologías muy corporales, no hacia el texto; insisto: no tengo una formación en danza, sino en teatro; fue en ese momento, en ese episodio, que anhelé bailar, porque siempre me ha gustado .

Momento de aprendizaje