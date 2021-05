Este no es un libro común y corriente de fotografía que impacta por la calidad de la impresión de las imágenes. Las fotos, obviamente, son la razón de ser de todo; sin embargo, Mc Phail seleccionó un conjunto en particular de la producción de Cowrie, quien trabajó más de 25 años en el diario Unomásuno.

Basta decir que a Cowrie le sorprendió el libro: “Un fotógrafo no puede cubrir Presidencia sin estar consciente de lo que hace; sin embargo, jamás me imaginé que después de tantos años valdría la pena una investigación académica al respecto.

El estudio de Elsie me abrió nuevas enseñanzas y descubrí cuáles fueron mis conexiones subconscientes con todo lo demás que he retratado. Ella hace hincapié en que retraté a los presidentes con tal expresión corporal, agilidad o movimiento. Claro, como me he dedicado también a fotografiar danza, de alguna manera enfoqué eso a una dinámica que, al mismo tiempo, ejercía como fotógrafa de las artes escénicas .

La entrevistada detalla: “En el fondo no puedes estar consciente de todo, porque la fotografía se toma en un mínimo de segundos, y en ese instante, en tu mente, toda la percepción del momento tiene que estar alineada, sin una sola duda, en tu cerebro. Son muchas cosas que se conjugan subconscientemente en ese tiempo en el que haces clic, aunque a la vez de modo consciente. De lo contrario harías clic en cualquier otro momento, antes o después, o no lo harías. Ese es el impacto visual para el que hay que estar preparado. Si no tienes amplia cultura, conocimiento y agilidad para captar todo esto, estás fuera de escena”.

–¿Qué le dejó el fotoperiodismo?

–Me dejó una gran escuela, un panorama de cómo entender las realidades, porque siempre estás frente a una realidad y la tienes que congelar en un clic. Esto es tener la atención al ciento por ciento, y estar en el momento preciso del lugar exacto. Es una escuela que aplicas, luego, en las demás circunstancias en tu vida. Es una academia que sólo se aprende en la calle, en los hechos.