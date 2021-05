Antes de las 10 de la mañana, 80 ex agentes cerraron por cinco minutos la circulación de esa vía para exigir la condonación total de sus créditos hipotecarios y rechazar una restructuración, por lo que en medio de la trifulca los policías los replegaron y encapsularon.

Ex policías federales identificados como integrantes de la organización Hermandad Azul, se enfrentaron con uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pretendían bloquear el Circuito Interior y el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La presencia policiaca fue para acciones de contención, evitar un bloqueo y salvaguardar el derecho a la libre manifestación .

Por su parte, ex agentes de la organización Policías con dignidad, valor y justicia, se deslindaron de quienes se movilizaron ayer, pues dijeron que mantienen abiertas mesas de negociación para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana liquide a la brevedad a los que decidieron ya no formar parte de la Guardia Nacional.

En un video, los representantes informaron que el lunes sostendrán un nuevo encuentro con funcionarios de la dependencia para avanzar en el proceso.

Asimismo, condenaron los actos vandálicos de supuestos ex agentes y señalaron que los manifestantes no representan al grueso de ex policías federales que están en las mesas de negociación.

Al dirigirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, agregaron que ellos no participan en la destrucción de propaganda electoral ni realizarán acciones violentas.