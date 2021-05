Respecto de Lozoya, el funcionario indicó que se presentará en los próximos días ante la FGR y esta etapa, aseguró, no lo exime de las cinco denuncias presentadas anteriormente. Recordó que entre las 70 personas señaladas por el ex director de Pemex se encuentran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, indicó, hasta el momento la fiscalía no nos ha hecho ningún requerimiento de ellos tres en particular.

A este respecto, los mandos de la FGR que fueron consultados sobre si ya se habían interpuesto las denuncias, señalaron que la fiscalía es ajena a los criterios de esa unidad, sobre quiénes deben o no ser sujetos del ejercicio de la acción penal, lo cual solamente puede ser calificado por el Ministerio Público de la Federación .