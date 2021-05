Al presentar los resultados preliminares de un estudio sobre el tema –el cual fue realizado del 29 de abril al 17 de mayo en más de 80 puntos centinelas ubicados en 38 municipios, de 11 entidades federativas–, los integrantes de la organización civil y de la Red de Escucha Comunitaria detallaron que los programas sociales casi no están siendo usados con motivaciones electorales.

Así lo afirmó el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, al señalar que la educación cívica de parte de la sociedad ha aumentado y por lo tanto se entiende más que las amenazas de perder beneficios sociales por no votar por algún partido, en realidad no se llevan a la práctica, lo cual les permite ejercer su voto con mayor libertad.

Aunque en México persiste la utilización de tácticas de compra y coacción del voto por parte de diversos partidos y autoridades, los programas de apoyo social y la campaña de vacunación contra el Covid-19 prácticamente no han sido utilizados en ese sentido en el actual proceso electoral.

Vacuna anti-Covid, tampoco

Por lo que se refiere a si la inmunización fue utilizada para promover a algún candidato o partido, en 42 puntos se manifestó que no. De forma similar, en la totalidad de los centros estudiados se indicó que no hubo amenazas de quedarse sin vacuna si no se votaba por algún partido en especial.

En cuanto a los programas de ayuda social, en 40 puntos se indicó que no han recibido amenazas de perder su afiliación a dichos esquemas si no votan por alguna formación política, y en 31 dijeron que no les han ofrecido ningún beneficio indebido por incurrir en estos actos.