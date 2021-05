Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 28 de mayo de 2021, p. 5

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que las notas publicadas esta semana por la revista británica The Economist son una síntesis de la exasperación de las élites y sorprende, no por la posición ideológica del semanario, sino por su virulencia y fragilidad informativa .

En una carta dirigida a la editora general del semanario, Zanny Minton Beddoes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso la respuesta del gobierno mexicano al contenido de la edición de esta semana en la que se pide a los mexicanos votar en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a unos días de los comicios que se realizarán en el país el próximo 6 de junio.

En el escrito, el canciller lamentó que aun cuando hace unas semanas se reunió con el editor internacional de la revista, Robert Guest, a quien expuso los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio con la llegada del mandatario federal, éste y la publicación no hayan sido sensibles a los argumentos esgrimidos.

Por el contrario, a unos días de los comicios en que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del Presidente y su partido (Morena). La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de éstos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean .

En la carta de respuesta, compartida por el canciller en sus redes sociales, subrayó que es tiempo (de) que las élites exasperadas entiendan que no están entiendiendo y se cuestionen la posibilidad de ser las que están equivocadas. Además que dicha incomprensión de ese sector, se tradujo a las páginas de la revista. Esto, aludiendo a un artículo publicado el 24 de enero de 2015 donde The Economist planteó que el entonces mandatario Enrique Peña Nieto era un presidente que no entiende que no entiende .

Defiende administración de López Obrador

Ebrard remarcó que hace tiempo esas élites aseguraban que el presidente López Obrador no alcanzaría el poder y que, en caso de lograrlo, llevaría al país a un inexorable fracaso económico , caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con Estados Unidos.

Nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, el gobierno del presidente López Obrador ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres, como él siempre lo prometió .

Paralelamente, la administración federal mexicana ha mantenido la disciplina fiscal y finanzas públicas sanas, logró incrementos históricos al salario mínimo, ha controlado la inflación y ha sostenido la estabilidad de la moneda. Aunado a ello, agregó el canciller, en el ámbito bilateral ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con el gobierno en Estados Unidos de Joe Biden.