Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 28 de mayo de 2021, p. 4

La propuesta para que se otorgue el Premio Nobel de la Paz 2021 a la brigada de médicos cubanos Henry Reeve es un hecho reivindicativo por excelencia , afirmó el consejero político de la embajada de Cuba en México, Leopoldo Valle. En un conversatorio virtual, destacó los esfuerzos que realiza este país ante el Covid-19, como el desarrollo de vacunas.

Expuso que para Cuba el internacionalismo no es un hecho externo, es consustancial con la esencia del modelo de socialismo que estamos construyendo . Destacó: si hoy somos el pueblo que somos, es precisamente por ese valor, por esa formación internacionalista que tenemos, que nos ha permitido no sólo enfrentar al imperialismo, sino también contribuir con nuestra modesta ayuda al desarrollo de otros pueblos .