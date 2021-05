Ángeles Cruz, Fabiola Martínez y Roberto Garduño

La reforma profunda para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos a la población ha reportado ahorros por 11 mil 880 millones de pesos confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia matutina, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que en el sexenio anterior operó una red de funcionarios públicos y políticos (sin aportar nombres) que establecieron contratos con el gobierno, como intermediarios, no eran farmacéuticas , por un valor de 303 mil millones de pesos.

El funcionario describió cómo se han erogado 43 mil millones de través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con objeto de comprar 730 productos patentados en India, Cuba, Argentina, Corea del Sur y Alemania, dentro de la compra consolidada de medicamentos.

El mandatario confirmó que el 15 o 16 de junio habrá una rifa de bienes asegurados, entre ellos un palco en el Azteca, y esos recursos se destinarán a la compra de medicinas. Adelantó que próximamente abordará el tema de la corrupción en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El tabasqueño recordó haber ordenado una reforma profunda en la adquisición de los medicamentos y su distribución para garantizar el abasto a toda la población.

Era un negocio, como otros de los que ya hemos hablado, en el que el gobierno era un facilitador de la corrupción, no les importaba el pueblo. Representaba la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder, al pueblo se le daba la espalda en todo. Eran los bisnes lo que interesaba, los contratos, los negocios hechos al amparo del poder público .

De 2012 a 2018 eran 10 empresas, en su mayoría no farmacéuticas, que concentraban 80 por ciento de todas las compras de medicamentos del gobierno; vinculadas a funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información .