n su versión para Latinoamérica, la publicación inglesa The Economist se asomó con portada ruidosa al escenario electoral mexicano para criticar con dureza al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y exhortar abiertamente a los opositores a sufragar el próximo seis de junio contra Morena y sus aliados.

No gozan de particular aprecio los análisis ni las portadas de revistas extranjeras sobre los sucesos mexicanos. Basta recordar el vergonzoso caso de Time, la publicación estadunidense que en febrero de 2014 colocó en su portada el fallido Saving Mexico, como ahora The Economist lo hace con AMLO al calificarlo como un falso mesías .

Ya en la recta final de un accidentado proceso electoral, todo es pasado por visiones partidistas que con frecuencia resultan ácidas, rudas. Pero también saltan expresiones irónicas como la referencia que ayer hizo el presidente de México al ungüento Vitacilina, medicamento de venta libre que es muy usado en caso de raspones, quemaduras e irritaciones.

López Obrador lo recomendó a sus adversarios políticos para sanar las molestias causadas por la compra de 50 por ciento de las acciones de una refinería ubicada en Houston, Texas, con lo cual México se queda ya con el total de esa empresa, dado que nuestra nación ya era propietaria del otro 50 por ciento. ¡Ah, qué buena medicina!, es el famoso estribillo de tal producto ahora recetado para malestares políticos.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, Carlos Jiménez, renegó ayer de la candidatura de María Guadalupe Jones Garay, postulada al gobierno del estado por el PRI, Acción Nacional (PAN) y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y pidió que los votos del tricolor se emitieran a favor de Jorge Hank Rhon, el multimillonario estrambótico y turbio postulado de manera contranatura por el evangélico Partido Encuentro Solidario (PES).

No deja de ser indicativo de un timón desconchinflado que luego del anuncio estatal hubiera aparecido el presidente nacional priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, para sostener un centralista apoyo tricolor a Lupita Jones, pues confesó, nadie le tomó parecer sobre lo anunciado en Baja California.