Los prianistas añoran regresar al poder; lo extrañan sólo por el dinero y la impunidad de que disfrutaron antes, pero no: los depredadores no volverán.

Desmemoriados, no; simplemente desvergonzados y cínicos, los priístas tuvieron el poder durante más de 30 años y los panistas 12, pero no supieron ni quisieron usarlo para bien; al contrario, sólo legaron sar lugar a un país con una economía que cojeaba por todas partes, un sistema educativo y de salud devastados, con sobrendeudamiento, pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad, entre otros tantos males.

3. El derecho a adquirir copias de su expediente se le ha respetado y la procuradora auxiliar de la Profedet, encargada del caso, las solicitó ante la Junta.

4. Invitamos al señor Arturo Pérez Ramírez a que acuda a nuestra oficina en Doctor Vértiz 211 de 8:30 a 15:00 horas para resolver sus dudas.

Agradecemos la publicación de estas aclaraciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Luis Enrique Solórzanp Espinosa, subprocurador general de Asesoría y Apoyo Técnico

Pide ayuda para rescatar su fondo de vivienda en Infonavit

Solicito la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que ha sido una pesadilla el medio año que llevo en busca de rescatar mi fondo de vivienda.

Un telefonema al instituto a mediados de diciembre pasado devino en un caos y cerrazón que me aflige. Dicha llamada me enganchó a un trámite que no pedí.

El sistema del instituto generó un número que me comprometió a cumplir con una cita que –aunque ni se acordó ni se produjo– sigue vigente y no hay manera de cancelarlo, pues Infonavit no atiende por teléfono y mucho menos de manera presencial con el pretexto de la pandemia. ¿Será que la política del instituto es no devolver el dinero de los trabajadores o, al menos, retenerlo el mayor tiempo posible con la esperanza de que el pensionado muera en el intento?, ¿a quién beneficia esta medida?

Manuel Guerrero Alarcón

Invitaciones

Cátedra historia de la danza latinoamericana

Este viernes y el 31 de mayo, a las 17 horas (tiempo del centro), se dará en formato virtual una cátedra sobre la historia de la danza latinoamericana.

Contaremos con la participación de los investigadores Raúl Parra (Colombia), César Delgado (México) y Carlos Paolillo (Venezuela). Coordina Nubia Florez. para mayor información acceder a https://www.cuerpodanzamovimiento.com

Conversatorio sobre el capítulo económico en la Constitución

El Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México AC invita al Conversatorio El capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Participarán el doctor Jaime Cárdenas Gracia, el maestro Carlos Cárdenas Márquez y el doctor Adrián Escamilla Trejo. Conduce Juan José Dávalos López, presidente del Colegio.

La cita es hoy a las 19:30 horas, vía Zoom, el ID de reunión es 895 5476 3179 y el código de acceso: 912014