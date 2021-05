David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de mayo de 2021, p. 27

Nueva York. Un gran jurado en Nueva York ha sido instalado por fiscales para evaluar pruebas y posiblemente formular cargos criminales contra el ex presidente Donald Trump por sus manejos empresariales.

El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr, ha estado investigando a Trump y sus negocios durante más de dos años pero, según reveló primero el Washington Post, la pesquisa de un gran jurado indica que los investigadores han llegado a una etapa en la cual han detectado suficientes pruebas para una próxima formulación de cargos criminales.

Una indagatoria paralela sobre posibles violaciones de leyes civiles de Trump y su entorno, encabezada por la procuradora general de Nueva York, Letitia James, ahora también es criminal, y más aún, parece que con ello se han fusionado y/o hay cooperación entre ambas investigaciones criminales. James ha asignado a dos abogados de su oficina a trabajar con la de Vance.

Con ello, expertos han comentando que Trump ahora está en un jaque legal como nunca antes, y que no se puede descartar en un futuro próximo que el ex presidente se encuentre ante un tribunal en el banquillo de los acusados. Ningún ex presidente ha sido acusado formalmente de un crimen en la historia del país.