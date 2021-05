Destacó que el traslado controlado de los empleados desde las fábricas al centro de vacunación permite acercarles el servicio y agilizar el proceso, pues 20 personas reciben el biológico dentro de cada autobús. Se permite el ingreso de ocho camiones hasta con 20 empleados cada hora, para respetar la sana distancia en el interior del vehículo , comentó.

Pamena Salayandía, coordinadora de la inmunización en El Punto, advirtió que los vacunados y la población en general deben seguir utilizando cubrebocas: No hay que dejar los cuidados, porque entre una dosis y otra nos podemos contagiar. Después de la segunda dosis deben pasar al menos tres meses para considerar que tenemos suficientes defensas contra el Covid, pero no nos garantiza que no podamos contraer la enfermedad .

Para estas tareas, la Secretaría de Salud chihuahuense recibió donativos en especie de la Asociación de Maquiladoras y de Index-Juárez, como bebidas, desayunos y comidas, que se proporcionan a enfermeras, las Brigadas Correcaminos y demás personal que colabora en la jornada. Fabiola Luna, presidenta de Index-Juárez, expuso que en esta etapa se inyectan vacunas producidas por la farmacéutica Pfizer.