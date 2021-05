Julius Baer es uno de los bancos que según los fiscales de Brooklyn lavaban el dinero de los sobornos.

Un ex banquero de la entidad financiera que trabajó en sus filiales de Montevideo y Zúrich, el argentino Jorge Luis Arzuaga, se declaró culpable en junio de 2017 de transferir más de 25 millones de dólares en sobornos al ex vicepresidente de la FIFA y ex jefe de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Julio Grondona, fallecido en 2014. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional en noviembre pasado.

Fin al litigio

La justicia de EU aceptó poner fin al litigio con Julius Bauer a cambio del pago de una multa de 43.32 millones de dólares y de otros 36.37 millones equivalentes a los sobornos que pasaron por sus cuentas, en el contexto de un acuerdo de aplazamien-to de juicio de tres años.