Es difícil no sacar un resultado positivo, pero nos quedamos con una buena sensación, porque el equipo está trabajando fuerte. Estamos con esa calma de que el grupo está haciendo bien las cosas, tranquilas, pero con mucha motivación para llegar al segundo duelo, donde tampoco nos sentiremos intimidadas por la afición de Tigres , comentó ayer en conferencia de prensa correspondiente al día de medios de la final femenil. Es un marcador complicado en cuanto a la sensación de que pudo haber estado mejor, pero no es la primera vez que nos toca estar con un resultado adverso, sabemos que debemos dar todo y el equipo está preparado para enfrentarlo de la mejor manera , agregó.

En dicho encuentro, las rojiblancas estuvieron cerca de conseguir la victoria en la recta final mediante una pena máxima, la cual fue cobrada por Carolina Jaramillo, quien dejó escapar el triunfo al estrellar el balón en el travesaño. En el tiempo de compensación, las felinas también tuvieron la oportunidad de anotar y ellas no perdonaron. Greta Espinoza remató de cabeza para anotar el gol con el que Tigres tomó ventaja en la serie.

Tigres, por el bicampeonato

Por su parte, Nancy Antonio, mediocampista de Tigres, indicó que en su sexta final consecutiva, una de las mayores motivaciones de su equipo es conseguir el bicampeonato, el cual se les ha escapado en dos ocasiones. Lucharemos a muerte por el título, hoy es un reto y una motivación lograr el bicampeonato, es una buena oportunidad para hacerlo, y qué mejor que sea en nuestra casa, donde contaremos con el apoyo de nuestra afición , aseveró.

Asimismo, consideró que su plantel no luce como favorito frente a Chivas, pues señaló que en estas instancias quedan de lado los buenos resultados que se obtuvieron a lo largo de la temporada.

A estas alturas ya no hay favoritos en cuanto a jugadoras o plantel. Somos los dos mejores equipos los que estamos en la final y no hay preferidos. Es cierto que Tigres está haciendo todo lo posible por ganar el campeonato, pero no quiero decir que somos favoritas, el trabajo se tiene que demostrar en la cancha. .

El encuentro de vuelta de la final femenil se efectuará el próximo lunes en el estadio Universitario.