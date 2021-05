Para Tebas, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus son náufragos de un proyecto con una teoría insostenible . Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli todavía quieren darnos lecciones de lo que es modernizar el futbol, no los clubes, que están por encima, sino estos tres dirigentes , criticó.

No somos tontos y me molesta que lo crean , aseveró, defendiendo también el principio de autonomía en las decisiones de las ligas ante amenazas como la disminución de equipos y jornadas y el principio de un voto por club, porque con sus defectos ha dado equilibrio al balompié profesional .

No somos tontos

El dirigente insistió en que el concepto de la Superliga no ha muerto y es mucho más de lo pensado, recalcando que hay principios en grave peligro si sale adelante, como el de la meritocracia, la cual es un elemento esencial para los aficionados y para los planteles grandes y pequeños .

Tenemos muchos problemas por resolver en el futbol europeo, pero todos nos darán lo mismo si los peligros que nos acechan desde algunos grandes clubes y alguna institución no los sabemos de-fenderlos con firmeza , dijo Tebas durante su discurso de bienve-nida en la reunión de la Plataforma Asesora de Clubes de las Ligas Europeas, la cual representa a 37 profesionales para tratar sobre los peligros de la Superliga.

Destacó que la tripleta no debe dar marcha atrás para solucionar el conflicto de la Superliga y evitar sanciones, porque el problema está arreglado .

Consideró que “la Champions está preparada para que no estén Real Madrid, Barça y la Juve, no son imprescindibles en Europa y la Liga puede vivir si ellos no están”.

Más temprano, Tebas recomendó a la Liga Mx vender los derechos de televisión en conjunto y abandonar el tradicional modelo de venta individual.

Ciertos clubes creen que su marca es más importante que la de la competición misma. En este caso el torneo mexicano tiene un valor incalculable para promocionar. Se debe trabajar la marca de manera colectiva y hacer una internacionalización , dijo Tebas al anunciar un convenio de colaboración con la Liga Mx.

México es de los pocos países del mundo que tiene la venta individual. Centralizar los derechos sin duda trae mucho más valor, puede ser el doble o incluso el triple. Los clubes grandes son reacios, pero gana en crecimiento la competencia , agregó.

La Liga Mx ha mantenido hasta ahora un esquema de venta individual por club de los derechos de transmisión. Además, sólo podría cambiar este sistema hasta que la cadena Fox Sports México, que tiene acuerdos con varios clubes nacionales, deje de pertenecer a The Walt Disney Company y 20th Century Fox para evitar un monopolio, tal como lo pidió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, señaló que el convenio con el balompié español servirá para ganar presencia en el extranjero e impulsar la carrera de los futbolistas tricolores.

Queremos tomar presencia en otros países. Nuestra ventana de jugadores la queremos ampliar, que nuestros futbolistas tengan más oportunidad en España , dijo.

El convenio incluye intercambio de información para el desarrollo de tecnología, mercadotecnia, patrocinios y futbol femenil, así como para erradicar la discriminación.