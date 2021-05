Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 28 de mayo de 2021, p. 5

Mauricio Hernández, Aczino, recuerda su rima definitoria de 2015: “Yo sí soy un engreído, / un presumido, / un crecido, / sí, un maldito malnacido, / pero hay algo que no pueden negar del Aczino, / que es el mejor maldito freestylero que se ha parido”.

No fue ni la primera ni la última con la que causó una impresión memorable. “Ese año fue muy bueno; ahorita me siento muy bien de nivel, pienso que puedo ganarle a cualquiera, si practico y entreno, pero en ese año me sentía más natural, abría la boca y salían las cosas, no tenía que esforzarme tanto como ahora, que tengo que fijarme más en las rimas y en no repetir, antes nomás rapeaba.

“No es que pensara: ‘Voy a hacer una rima superincreíble’; simplemente contesté y quedó muy bien.”

Con 29 años, Aczino, de Nezahualcóyotl, es uno de los competidores con más experiencia y triunfos internacionales en batallas de rimas, dueño de un estilo fluido y agresivo, que se convirtió en una referencia del rap hispanoparlante, tanto, que el día que obtuvo su primera copa internacional de Red Bull en la Arena México, en 2017, el rapero español Arkano salió con una chaqueta igual a la de Aczino, una especie de juego sicológico para neutralizar el favoritismo del público: “Fue raro, porque luego luego se me ocurrió esa rima de ‘los niños siempre quieren ser como sus superhéroes’. Lo escuché en una propaganda gringa de Coca para burlar a Pepsi; fue una rima muy fuerte para su respuesta”.