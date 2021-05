Lo anterior, subrayó, contradice lo que señala la rectora, sin un respaldo que indique qué fecha, qué documento, dirigido a quién se hizo semejante afirmación .

Sobre las constancias de seguridad estructural de los planteles, Aboites dijo desconocer si se tramitaron o no, pues yo no era el encargado de obras . Agregó que eso no cambia lo fundamental del asunto, que es que la universidad, tras el sismo, tenía las condiciones para funcionar; entonces, es eso, un trámite burocrático que no se hizo .