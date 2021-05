Laura Poy Solano

Padres de familia que están siendo consultados para el regreso a clases presenciales en escuelas de prescolar, primaria y secundaria, señalaron que queremos que los niños regresen a clases, pero no a costa de un mayor riesgo , pues destacaron que en las familias afectadas por el Covid-19, aún enfrentamos secuelas, no hay una recuperación total y existe mucho temor a que se genere una tercera ola .

Directores de escuelas primarias y secundaria, afirmaron que la mayoría de los padres considera que no vale la pena el riesgo de volver un par de semanas, para después cerrar el año escolar . En mi escuela, informó un director de una primaria en la alcaldía Cuauhtémoc, hay una abrumadora mayoría de padres que han expresado que no están de acuerdo con regresar a clases. De 250 padres consultados, sólo cinco expresaron su deseo de enviar a sus hijos a clases presenciales .