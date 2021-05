Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 27 de mayo de 2021, p. 6

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentará dos denuncias más contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya por el desvío de 3 mil millones de pesos hacia Odebrecht y otra por mil 400 millones en favor de otra empresa, informó el titular de esa dependencia, Santiago Nieto.

También sostuvo que hasta el momento no se indaga a los ex presidentes de la República.

Por otra parte, reveló que una de las empresas nombradas en las acusaciones al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene relación con Odebrecht.

De Cabeza de Vaca hay un tema de una de las empresas que están generando, que han sido contratadas y fueron puestas en Tamaulipas para cuestiones de energía eólica, sí tiene contacto financiero con Odebrecht .

De la nueva demanda contra Lozoya, el funcionario indicó que se presentará en los próximos días ante la Fiscalía General de la República y esta etapa, aseguró, no lo exime de las cinco denuncias presentadas anteriormente. Recordó que entre las 70 personas denunciadas por el ex director de Pemex se encuentran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, indicó, hasta el momento la fiscalía no nos ha hecho ningún requerimiento de ellos tres en particular.