Alonso Urrutia y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 27 de mayo de 2021, p. 3

Un minuto de silencio, un pronunciamiento de condena y la convocatoria a votar para repudiar la violencia se vivió este miércoles en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo Consejo General lamentó otro asesinato de una candidata. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, rechazó en la sesión esta barbarie que se contrapone con la apuesta civilizatoria de la vía democrática para dirimir la diferencias en la sociedad.

Frente a la creciente violencia, Córdova hizo un llamado a las autoridades responsables de generar las condiciones de paz pública, a garantizar las condiciones para que la democracia en este proceso electoral y que se investiguen a profundidad . Pidió a los diversos niveles de gobierno proteger las condiciones de gobernabilidad y seguridad para que la ciudadanía salga a sufragar y sea el voto la forma de rechazo a la inseguridad.

Evocó al extinto Jorge Carpizo, quien en 1994, cuando presidía al Instituto Federal Electoral, en un año convulso demandó: No, no y no a la violencia . Córdova manifestó tener la certeza de que en esta condena coincidimos con un mensaje claro de rechazo de nuestro sistema político, a quienes pretenden amenazar a la democracia con este tipo de acciones .