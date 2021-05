La vocación de derecha del PRI y el PRD, y desde luego del PAN, no deberían significar el amasijo, la mezcolanza que confunde a muchos y que es hazmerreír de otros, y más allá del negocio, aliarse para construir una opción de derecha definida que sí fuera una opción para el votante.

Aunque proliferan porque son un muy buen negocio, los partidos políticos, todos, y sus candidatos, no ofrecen nada diferente a lo que hemos escuchado durante décadas y seguimos escuchando. Las ofertas de gobierno parecen emanar de organizaciones personales que nada tienen qué ver con los principios que dan vida a las organizaciones que los proponen como candidatos, y aunque todas van en la misma dirección –diferenciadas apenas por matices de narrativa–, sus compromisos –los de los candidatos– también viajan por destinos que ignoran el trazo inicial del partido; es decir, vivimos, como expresó alguna vez en uno de sus ensayos José Revueltas, una democracia bárbara .

Con ellos, también por vocación, el PES y el Movimiento Ciudadano completarían el cuadro, porque si no hay un acuerdo rápido para hacer realidad la alianza que hoy sólo significa, en términos partidistas, seguir en la nómina, habrá quien tome las banderas de la derecha –el no al aborto que abandonó el PAN, por ejemplo– y sume a la gente que ya no está representada por la alianza-mezcolanza. En eso está el PES, que busca darle la puntilla al PAN y a sus compinches.

La solución deberá venir desde los propios partidos, porque sería imposible pedir a la autoridad electoral, tan ocupada en otros pleitos, que fije reglas para que no se permitieran las alianzas entre quienes manifiestan, en su declaración de principios, diferencias abismales porque confunden al votante y no dan certeza del rumbo que podría tomar un frente partidista amorfo.

Para eso no sirve el INE ni su cúpula dirigente, porque más que la autoridad, hoy el organismo juega casi como otro partido político contrario al régimen y su actuar incide, desde luego, en la decisión que deberá tomar el ciudadano al momento del voto. Cuidado.

De pasadita

Y por si todo esto no fuera suficiente, la violencia en este periodo electoral nos ha mostrado rostros diferentes. Lo mismo nos encara con la participación abierta del crimen organizado que busca palancas de control desde los órganos de decisión de gobierno que nos habla de profundizar las disputas por intereses que no sólo pretenden ganancias económicas, sino que atienden a posturas políticas que quieren aprovechar el clima violento para cancelar el ejercicio democrático de la elección.

Así pues, si ya se tiene en claro cuáles son los cárteles que buscan apoderarse de las candidaturas en algunos partidos, las otras intenciones también tienen nombre, apellido y lugar de residencia. ¿Ya lo adivinó?