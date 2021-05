Como muchas personas, empecé desde abajo, me he preparado y he trabajado para salir adelante; mis declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas, para que la ciudadanía esté enterada de la evolución de mi patrimonio , acotó.

De acuerdo con Pérez Cruz, esta campaña de PRI, PAN y PRD lo único que hace es evidenciar su carácter clasista y su menosprecio a la gente humilde que no ha hecho fortuna con la política, como su candidato Tony Rodríguez, quien hoy vive en un club de golf .

En tanto, el aspirante a la alcaldía de Tlalnepantla de Va por el Estado de México, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, rechazó las acusaciones de Pérez Cruz y lo invitó a presentar una denuncia por los hechos que afectan su persona y su dignidad .