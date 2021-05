Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 27 de mayo de 2021, p. 16

Con un nuevo plan que incluye la compra a Shell de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el compromiso de lograr la autosuficiencia en gasolina y otros combustibles para 2023, además de suspender las exportaciones de petróleo: no extraer más allá de lo que se requiere para el mercado interno a fin de cuidar el recurso y dejar herencia a las nuevas generaciones.

Tenemos para extraer más de 3 millones de barriles diarios, pero hemos decidido no producir más de 2 millones, esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos , expuso ante la prensa.

Acompañado en Palacio Nacional por funcionarios del sector energético, dijo que actualmente México importa el 60 por ciento de las gasolinas, y nos convertimos en el país petrolero que más compra este y otros petrolíferos.

Entonces, añadió, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios .

Ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, vamos a producir en México, Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que requiere en el país , por lo cual “estamos decididos a que para 2023 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va significar autosuficiencia, seguridad nacional –porque no somos dependientes– y algo muy importante, que no aumenten los precios de los combustibles.”

Sostuvo que la compra de Deer Park es un buen negocio y un hecho histórico para el país, cuya inversión, de 596 millones de dólares se recuperará en dos o tres años.

Y enseguida explicó que para conseguir el objetivo de autosuficiencia no basta con la proyección de la refinería Dos Bocas (actualmente en construcción); se requería, dijo, una planta adicional, de al menos 200 mil barriles, para sumarla a las seis refinerías existentes, cuya situación era lamentable y apenas operaban a 32 por ciento de su capacidad instalada al inicio del sexenio.