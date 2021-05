Abril del Río

Jueves 27 de mayo de 2021

Karina Carsolio Ávila, hija de los grandes montañistas Elsa Ávila y Carlos Carsolio, emprende su propia historia como corredora de montaña, y tras las restricciones de competencias por la pandemia, en julio próximo retomará en Europa su participación en el circuito mundial de la Golden Trail World Series y la Sky Worl Running Series.

Heredera del conocimiento familiar sobre las técnicas en la montaña, se ha desarrollado en las carreras de altura a la par de sus estudios de medicina ginecológica, titulada el año pasado en la UNAM, y se desempeña asistiendo partos naturales, cultura que también ha adquirido en las montañas, fundamentalmente en Perú y Coetzala.