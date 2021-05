He tocado música mexicana, argentina, brasileña, cubana; la razón es muy sencilla: en música no debe haber otro criterio más que el de la buena o la mala calidad, y si es de buena no importa entonces la época ni el lugar de donde provenga.

Por lo general, dejo ese papel a la última pieza, que en el caso de este material es la transcripción de uno de los preludios y fugas del clave bien temperado de Bach. Es una pieza que realmente hace reflexionar, algo que los artistas y todas las personas debemos hacer ahora ante la pandemia.

Nacido en la capital de la República en 1977, el pianista refiere que su interés por el repertorio de México y América Latina, en especial el de reciente factura, es inherente a su formación, pues era música que tocaban regularmente sus maestros.

Para mí es natural, algo que todo el mundo debería tocar. He tenido también mucho contacto con compositores mexicanos vivos y cuando escucho su obra y me gusta me dan ganas de tocarla, lo mismo que me pasa con Mozart, Bach y Rachmaninov , resalta.