La idea de crear la Escuela Nacional de Ciencias Políticas se sustentó en la gran visión de quienes soñaban y querían el mejoramiento del desempeño de las y los humanistas y servidores públicos. Era y es un imperativo cincelar valores y principios de ética, honradez, universalidad, humanismo y nacionalismo; así como transmitir la cultura y el conocimiento de vanguardia de las ciencias sociales desarrolladas con mayor ímpetu en Europa.

Traer a México el pensamiento de los clásicos de la filosofía y la ciencia política era un tema de la mayor importancia. A la luz de lo anterior, las ideas de Maquiavelo, Hobbes, Tocqueville, Locke, Burke, Paine, Weber, Hegel, Marx, Duverger, Comte, Gramsci, Sartre, Bobbio, Ortega y Gasset, Durkheim, Keynes, Galbraith, Habermas, Kant, Sartori, Cerroni, Heidegger, Popper, Mariátegui, Samuel Ramos, Gamio, Reyes, Vasconcelos, Cossío Villegas, González Casanova, Paz, Reyes Heroles, Chomsky, Bovero, Wright Mills, Córdova y tantos más que han enriquecido y dado forma al sistema democrático global.

Podemos afirmar con certeza que esta gran escuela por el empeño y el rigor de sus catedráticos de todos los tiempos ha cumplido su misión ­fundacional.

Rendimos homenaje y loor a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y a quienes dedicaron los mejores años de su vida a la fundación, desarrollo y la consolidación de tan noble institución educativa que ha alcanzado prestigio nacional e internacional.

*Senador (PRI), ex cónsul general en Chicago, ex embajador en Cuba y ex diputado federal en dos ocasiones.