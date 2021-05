Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de mayo de 2021, p. 8

En el proceso de liberación de los estudiantes de la normal rural de Mactumactzá hay voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, endureció el tono y acusó que hay seudolíderes, grupos que no están vinculados a las normales rurales , los cuales pertenecen a otras organizaciones que se han venido debilitando.”

En la conferencia de Palacio Nacional, el mandatario recomendó a los jóvenes y a la autoridad no usar la violencia y, como Martin Luther King, Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, emprender la resistencia civil pacífica.