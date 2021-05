El que fuera candidato del PAN a la Presidencia de la República en 1994, pide en su denuncia que se ordenen los actos de investigación que procedan y que, en su oportunidad, se resuelva el ejercicio de las acciones penales que resulten conforme a la ley o se determine que no existe hecho delictivo que perseguir, en el entendido de que si fuere requisito de procedibilidad la formulación de querella, pido se tenga este escrito y su ratificación como tal .

En su denuncia de hechos, en la que no puntualiza qué delitos atribuye que pudo haber cometido el presidente López Obrador, Fernández de Cevallos señala que no está vinculado directa o indirectamente a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que no realizó ninguna maniobra ilegal o inmoral para que el Servicio de Administración Tributaria devolviera impuestos que habían sido cobrados a la empresa Jugos del Valle, y que esto ocurrió luego de que se concluyó un juicio que llegó hasta la Corte.