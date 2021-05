Quienes suscribimos, profesores en activo y jubilados del Grupo Pedagógico Telpochcalli, le solicitamos que instale de inmediato una mesa de diálogo para resolver las demandas de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, y libere de la prisión de El Amate a los estudiantes que continúan detenidos. Precisamente educación es diálogo, no violencia.

Aunque sus detractores digan lo contrario, la reciente adquisición por parte de Pemex de la totalidad de las acciones de la refinería Deer Park en Houston, de la empresa Shell, es sin duda un triunfo más del gobierno popular de la 4T, que no solamente se hizo de otra instalación para que en pocos años seamos autosuficientes en materia de combustibles, sino que también reafirma la importancia de la ética y la honestidad en el manejo de los recursos nacionales y la necesidad de que las decisiones se tomen con perspectiva de bienestar social.

Enviamos un saludo solidario a la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas, y un reconocimiento a la conciencia estudiantil de la Normal Rural de Mactumactzá que, coincidentemente, en lengua tzeltal significa encima de la montaña donde va haciendo la cuenta el abuelo , y en zoque, once estrellas .

Grupo Pedagógico Tepolchcalli, AC, presidente: Samuel Lauro Soto Giles; vocales: Salomón Campos Rosales, Hugo Bahena Román, Jesús Sánchez Ruiz; asesor: Carlos Enrique Merino Ramos

Se discrimina por razón de género a profesora en el IPN, denuncia

La prepotencia e ineptitud de los integrantes de la Comisión Mixta Paritaria de Promoción Docente siguen reinando en el irrespeto a lo establecido en el reglamento correspondiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el Politécnico se violan derechos laborales y se practica la discriminación a la mujer. Lo acontecido a la maestra Rosa María Estrella Montoya, quien solicitó su promoción a profesor titular B cubriendo todos los requisitos, inexplicablemente recibió de la comisión el dictamen de no promovido con el argumento de no haber laborado un mínimo de dos años en la categoría de titular A, sin tomar en cuenta el documento oficial emitido por el IPN, el cual garantiza que la maestra tiene tres años en esa categoría. Ante esta infamia, la maestra solicitó el recurso de reconsideración, pero la comisión mixta volvió a dar como respuesta el no promovido .

Durante años, la maestra ha sufrido discriminación de género en la academia donde labora, y a ésta se une la violación a sus derechos laborales. Por ello, la académica se vio obligada a acudir al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, para que ordene a los miembros de la Comisión Mixta Paritaria de Promoción Docente que en estricto apego al reglamento le dictaminen la promoción a profesor titular B.

El conocimiento que tenemos del doctor Reyes Sandoval es que es un politécnico que no permitirá que la prepotencia e ineptitud sigan reinando en el IPN y que ordenará como máxima autoridad de la institución que se corrija esta injusticia.

Francisco Muñoz Apreza, profesor de tiempo completo titular C de la Esime Zacatenco IPN